В России могут ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора

В правительстве РФ рассматривают возможность введения нового способа оплаты стоимости вывоза мусора для жителей России. Об этом рассказал исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

По его словам, расчет планируется производить «по факту», то есть за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

«Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату», — пояснил Макрушин ТАСС.

В настоящее время стоимость коммунальной услуги по факту обращения с ТКО для населения рассчитывается исходя из статистических данных.

Напомним, ранее российские операторы назвали проблемы, с которыми приходится сталкиваться при утилизации мусора.