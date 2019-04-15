Операторы назвали проблемы, с которыми приходится сталкиваться при утилизации мусора

Операторам, которые занимаются утилизацией мусора, пришлось столкнуться с проблемой неплатежей, сообщают «Ведомости».

Во многих регионах из-за низкой собираемости операторы могут прекратить работу. Например, в Самарской области собираемость платежей только на уровне 5%, в Пермском крае это 20%, в Ульяновской области — 30%.

Помимо этого, не все регионы успели разработать схему по сбору, утилизации мусора и выбору оператора. На новую систему смогли перейти 80% регионов.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов во время еженедельного совещания предложил провести отдельную видеоконференцию с муниципальными районами для разъяснения деталей работы с регоператорами по обращению с ТКО.