Власти оценивают инвестиции в зеленую энергетику до 400 млрд рублей
Правительство РФ намерено установить потолок инвестиций в новую программу зеленой энергетики на 2025—2035 годы. Он составит до 400 млрд рублей.
Решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ожидается, что такой потолок инвестиций не приведет к росту цен на оптовом энергорынке выше инфляции.
Эксперты считают, что на эти средства можно построить 6—8 ГВт новой зеленой мощности.
В ноябре 2018 года «Реальное время» подготовило обзор рынка электроэнергии. Согласно этому исследованию, территориальная структура российской электроэнергетики остается очень неоднородной, и многие регионы не обеспечивают себя собственной генерацией в полной мере.
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