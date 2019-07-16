Власти оценивают инвестиции в зеленую энергетику до 400 млрд рублей

Правительство РФ намерено установить потолок инвестиций в новую программу зеленой энергетики на 2025—2035 годы. Он составит до 400 млрд рублей.

Решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ожидается, что такой потолок инвестиций не приведет к росту цен на оптовом энергорынке выше инфляции.

Эксперты считают, что на эти средства можно построить 6—8 ГВт новой зеленой мощности.

В ноябре 2018 года «Реальное время» подготовило обзор рынка электроэнергии. Согласно этому исследованию, территориальная структура российской электроэнергетики остается очень неоднородной, и многие регионы не обеспечивают себя собственной генерацией в полной мере.

