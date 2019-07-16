Минобороны раскрыло обязанности Евкурова

На посту замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров займется боевой подготовкой и безопасностью полетов авиации.

О том, что экс-глава Ингушентии будет курировать эти направления сообщается на сайте Минобороны РФ.

Напомним, что Евкуров был назначен заместителем министра обороны в начале июля.

Юнус-Бек Евкуров в 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году — Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году — Военную академию Генштаба.

Евкуров служил на разных командных должностях. С 2004 года он занимал пост начальника разведки — заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа.

В 2008—2019 годах возглавлял Республику Ингушетию.

В 2000 году получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Имеет орден Александра Невского и орден «За военные заслуги».