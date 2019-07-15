Руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа» отправлен в отставку

Начальник спецподразделения ФСБ РФ «Альфа» Валерий Канакин был уволен c должности. Об этом рассказал почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, Канакин ушел в отставку еще в мае этого года, и это никак не связано с задержанием бойцов «Альфы» по подозрению в разбое, передает ТАСС.

Напомним, что 4 июля были задержаны три сотрудника «Альфы», а также служащий группы спецназначения ФСБ «Вымпел» и два офицера из управления «К». Их подозревают в хищении 140 млн рублей в одном из столичных банков.

