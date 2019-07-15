В Башкирии молния убила пастуха и его лошадь

В Башкирии гроза оставила без света семь деревень. Также от удара молнией погибли пастух и его лошадь.

Сообщение об отключении электричества поступило в 16:10, передает пресс-служба ГУ МЧС по РБ. Авария произошла в с.Байгильды, д.Казы-Ельдяк, д.Турбек, Ельдяк, Сабанаево, д. Баргата, д. Бадраково Дюртюлинского района республики.

«Двумя часами позже в 18:45 поступило сообщение о том что на поле возле д.Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть предположительно, наступила в результате удара молнией», — говорится в сообщении башкортостанского главка МЧС.

Электроснабжение сел и деревень восстанавливается, выясняется причина отключения.