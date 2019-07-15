Мухаметшин встретился с Генконсулом Турции в Казани

Сегодня председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин встретился с Генеральным консулом Турецкой Республики в городе Казани Ахметом Садыком Доганом. Турецкий дипломат завершает свою миссию в Татарстане.



Фарид Мухаметшин поблагодарил Генконсула за работу и отметил, что отношения между Россией и Турцией развиваются в позитивном ключе, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

— Руководство Татарстана придает особое значение развитию торгово-экономических, культурных, научных связей с Турецкой Республикой, — обратил внимание Мухаметшин.

Доган поблагодарил руководство республики за создание условий для работы Генконсульства Турции в Казани.

Напомним, ранее с Генконсулом Турции в Казани Ахметом Садыком Доганом встретился Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.