Алину Загитову не станут штрафовать за вождение без прав

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову не станут штрафовать за вождение без прав и непристегнутый ремень безопасности.

Административное расследование было решено прекратить на основании истечения срока давности привлечения к ответственности, сообщает «Российская газета».

Напомним, в мае сообщалось, что российскую фигуристку Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав.

Поводом для штрафных санкций стала видеозапись, на которой спортсменка едет за рулем автомобиля в Удмуртии. Ролик был опубликован на странице девушки в Instagram. При этом у Загитовой отсутствуют права, так как она несовершеннолетняя.

