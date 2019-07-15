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Происшествия

Алину Загитову не станут штрафовать за вождение без прав

16:15, 15.07.2019
Алину Загитову не станут штрафовать за вождение без прав
Фото: kremlin.ru

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову не станут штрафовать за вождение без прав и непристегнутый ремень безопасности.

Административное расследование было решено прекратить на основании истечения срока давности привлечения к ответственности, сообщает «Российская газета».

Напомним, в мае сообщалось, что российскую фигуристку Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав.

Поводом для штрафных санкций стала видеозапись, на которой спортсменка едет за рулем автомобиля в Удмуртии. Ролик был опубликован на странице девушки в Instagram. При этом у Загитовой отсутствуют права, так как она несовершеннолетняя.

ПроисшествияСпортФигурное катание Удмуртия
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