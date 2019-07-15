Алину Загитову не станут штрафовать за вождение без прав
Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову не станут штрафовать за вождение без прав и непристегнутый ремень безопасности.
Административное расследование было решено прекратить на основании истечения срока давности привлечения к ответственности, сообщает «Российская газета».
Напомним, в мае сообщалось, что российскую фигуристку Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав.
Поводом для штрафных санкций стала видеозапись, на которой спортсменка едет за рулем автомобиля в Удмуртии. Ролик был опубликован на странице девушки в Instagram. При этом у Загитовой отсутствуют права, так как она несовершеннолетняя.
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