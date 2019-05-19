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Загитовой грозит штраф за езду без водительских прав

14:37, 19.05.2019
Загитовой грозит штраф за езду без водительских прав
Фото: kremlin.ru

Российскую фигуристку Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав.

Поводом для штрафных санкций стала видеозапись, на которой спортсменка едет за рулем автомобиля в Удмуртии. Ролик был опубликован на странице девушки в Instagram. При этом у Загитовой отсутствуют права, так как она несовершеннолетняя.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, передает «КП – Ижевск».

Отмечается, что по результатам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что Загитова стала первой в обновленном рейтинге ISU.

ОбществоСпортХоккей Удмуртия
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