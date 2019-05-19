Загитовой грозит штраф за езду без водительских прав

Российскую фигуристку Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав.

Поводом для штрафных санкций стала видеозапись, на которой спортсменка едет за рулем автомобиля в Удмуртии. Ролик был опубликован на странице девушки в Instagram. При этом у Загитовой отсутствуют права, так как она несовершеннолетняя.

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По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, передает «КП – Ижевск».

Отмечается, что по результатам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что Загитова стала первой в обновленном рейтинге ISU.