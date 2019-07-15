Конкурсный управляющий «Траверз Компани» выставил на торги дебиторскую задолженность почти на 1 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Траверз Компани» Динар Сибгатов выставил на торги дебиторскую задолженность компании.

Общая сумма всех дебиторских задолженностей — 829 млн 815 тысяч 750 рублей. Так, в одном объявлении о проведении торгов, размещенном в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, указаны три лота, — дебиторская задолженность ООО «Поляр», начальная цена — 771,9 млн рублей; ООО «Новая Нефтехимия», начальная цена задолженности — 45,8 млн рублей; ООО ИФК «Татинк», начальная цена задолженности — 110,8 тысячи рублей.

В другом объявлении о проведении торгов указан один лот — дебиторская задолженность ООО «Новая Нефтехимия», начальная цена — 118,6 млн рублей.

Торги состоятся 2 сентября.

Напомним, «Траверз Компани» — в списке тех сомнительных организаций, которые Банк России поручил проверить сразу после ареста экс-главы «Татфондбанка» как связанные с ним фирмы.

