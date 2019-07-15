Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17—18 июля совершит рабочий визит в Россию.

В среду, 17 июля, белорусский лидер проведет неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

На следующий день запланировано участие лидеров двух стран в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств.

Предметом беседы станут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Белоруссией и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что неформальная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет 17 июля на Валааме, передает ТАСС.

Ранее Bloomberg писало, что Владимир Путин беспокоится о вероятном выходе Белоруссии из-под влияния Москвы.

