Bloomberg: Путин беспокоится о вероятном выходе Белоруссии из-под влияния России

Президент России Владимир Путин беспокоится о вероятном выходе Белоруссии из-под влияния Москвы.

Также российский лидер все больше проявляет нетерпение по отношению к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Россия усиливает давление на Лукашенко, "чтобы продемонстрировать его лояльность, приняв более глубокую интеграцию в обмен на дальнейшую помощь".Это вызывает беспокойство Белоруссии относительно того, что давление является «прелюдией» к ее возможному поглощению Россией.

Ранее Bloomberg сообщил, что Кремль обсуждает сценарий оставления президента России Владимира Путина как можно дольше. Один из вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, которое возглавит Путин. Это позволит ему обойти ограничения по количеству президентских сроков.

Позже Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета Белоруссии «не будет места компромиссам».