Bloomberg: Путин беспокоится о вероятном выходе Белоруссии из-под влияния России
Президент России Владимир Путин беспокоится о вероятном выходе Белоруссии из-под влияния Москвы.
Также российский лидер все больше проявляет нетерпение по отношению к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, Россия усиливает давление на Лукашенко, "чтобы продемонстрировать его лояльность, приняв более глубокую интеграцию в обмен на дальнейшую помощь".Это вызывает беспокойство Белоруссии относительно того, что давление является «прелюдией» к ее возможному поглощению Россией.
Ранее Bloomberg сообщил, что Кремль обсуждает сценарий оставления президента России Владимира Путина как можно дольше. Один из вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, которое возглавит Путин. Это позволит ему обойти ограничения по количеству президентских сроков.
Позже Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета Белоруссии «не будет места компромиссам».ОбществоВласть
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