Судья из Татарстана вошел в число претендентов на должность зампреда 11-го апелляционного суда

Судья Арбитражного суда Поволжского округа (Казань) Виталий Петрушкин стал одним из трех кандидатов на должность заместителя председателя 11-го арбитражного апелляционного суда.

Также на это кресло претендуют судьи 11-й апелляции Павел Бажан и Олег Лихоманенко.

Необходимость в выборе нового судьи возникла в связи с тем, что в августе истекает второй срок полномочий действующего зампредседателя суда Виктора Апаркина. На его место и объявлен конкурс.

Заявления Павла Бажана, Олега Лихоманенко и Виталия Петрушкина о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда будут рассмотрены на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России 22 июля, следует из информации на сайте ВККС.

Ранее Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия представителя общественности в Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан Артура Сакаева.

