Новости общества

14:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Судья из Татарстана вошел в число претендентов на должность зампреда 11-го апелляционного суда

13:28, 15.07.2019
Судья из Татарстана вошел в число претендентов на должность зампреда 11-го апелляционного суда
Фото: pixabay.com

Судья Арбитражного суда Поволжского округа (Казань) Виталий Петрушкин стал одним из трех кандидатов на должность заместителя председателя 11-го арбитражного апелляционного суда.

Также на это кресло претендуют судьи 11-й апелляции Павел Бажан и Олег Лихоманенко.

Необходимость в выборе нового судьи возникла в связи с тем, что в августе истекает второй срок полномочий действующего зампредседателя суда Виктора Апаркина. На его место и объявлен конкурс.

Заявления Павла Бажана, Олега Лихоманенко и Виталия Петрушкина о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда будут рассмотрены на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России 22 июля, следует из информации на сайте ВККС.

Ранее Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия представителя общественности в Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан Артура Сакаева.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров