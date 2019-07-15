Бывший мэр Альметьевска возглавил рейтинг медиаэффективности руководителей Татарстана

Бывший глава Альметьевского района и Альметьевска, ныне министр информатизации и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин возглавил рейтинг медиаэффективности и качества работы руководителей министерств, ведомств, а также глав городов и районов Татарстана.



Второе место занял мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, на третьем — мэр Нижнекамска Айдар Метшин, следует из материалов исследования.

Авторы оценивали уровень взаимодействия чиновников с новыми медиа, а также стратегии, которыми они руководствуются при этом. В расчет здесь брались также работа с социальными сетями и возражениями, представленность на страницах электронных изданий: формирование повестки, связанной с персоной и контролируемой организацией, отработка негатива.



Напомним, что Айрат Хайруллин 5 июня этого года занял должность министра информатизации и связи. Бывший глава ведомства Роман Шайхутдинов стал вице-премьером по цифровой экономике.

