Опыт работы «на земле» для цифровой экономики: коллективу минсвязи РТ представили нового министра

Айрата Хайруллина представили сегодня коллегам в качестве нового министра информатизации и связи Татарстана. О назначении сообщили вчера в ходе заседания Госсовета РТ, а сегодня знакомство с коллективом состоялось при участии премьер-министра РТ Алексея Песошина. Алексей Песошин отметил, что сегодня перед министерством стоят важные задачи – это цифровая экономика, переход на цифровое эфирное телевещание, централизация системы бухучета, развитие сети 5G, перевод целого блока муниципальных услуг в электронный вид и другие. И опыт работы Айрата Хайруллина в муниципалитете, «на земле», сыграет определенную роль в успешном их решении.
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