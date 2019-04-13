Оборот малых и средних предприятий в Казани в 2018 году превысил 800 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов

По итогам 2018 года оборот малых и средних предприятий в Казани составил 826,2 млрд рублей. Это на 29,3% (187 млрд рублей) больше, чем за 2017 год. Об этом сообщил на совещании в кабмине РТ мэр Казани.

Всего в прошлом году в городскую казну поступило 4,8 млрд рублей от субъектов МСБ — это 37,6% от суммы всех налоговых доходов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Доля малых и средних предприятий в валовом территориальном продукте Казани сегодня достигла 38,5% при ВТП 768,1 млрд рублей. Всего в 2018 году в Казани осуществляли деятельность более 80 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства — 44,3 тыс. малых и микропредприятий, 36 тыс. ИП и 238 средних предприятий.

Ранее 50% татарстанских предпринимателей в ходе опроса заявили о наличии административных барьеров для своей деятельности.