В Роскачестве рассказали, как распознать телефонного мошенника

Специалисты Роскачества дали рекомендации россиянам, как выявить телефонного мошенника во время разговора.

В первую очередь следует насторожиться, если звонящий просит назвать CVV банковской карты, код из SMS или кодовое слово. Работники банка никогда не запрашивают данную информацию.

В ведомстве советуют скептически относиться к звонкам и сообщениям о якобы попавших в беду родственниках. Следует не торопиться переводить деньги, а спустя время позвонить близким и уточнить, действительно ли они оказались в сложной ситуации.

Также всегда нужно узнавать, зачем звонящему необходимы личные сведения. Мошенники часто торопят и давят на собеседников. В Роскачестве рекомендуют попросить перезвонить позднее, чтобы проверить номер, с которого был совершен звонок.

Среди наиболее популярных видов телефонного мошенничества — звонок «сотрудника банка» с «предупреждением о подозрительных операциях на счете». Злоумышленники предлагают «отменить операцию», требуют назвать конфиденциальную информацию и в результате получают доступ к счету.

Еще одним видом мошенничества являются звонки «о выигрыше в лотерею», где злоумышленник предлагает данные банковской карты или сделать взнос до получения перевода.

Напомним, мошенники в России начали использовать новый метод обмана людей в интернете. Схема заключается в том, что злоумышленники звонят людям, которые продают что-то в Сети.