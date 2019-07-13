В полиции рассказали о новом методе обмана в Сети

Мошенники в России начали использовать новый метод обмана людей в интернете.

Схема заключается в том, что злоумышленники звонят людям, которые продают что-то в Сети. Под предлогом перевести деньги за товар преступники выманивают номер карты. Затем продавцам звонят «сотрудники банка», которые начинают спрашивать про остальную информацию, в том числе PIN-код.

Как подчеркивают правоохранители, мошенники умело маскируют номера телефонов под банковские. При этом отследить преступников крайне сложно, так как невозможно точно установить, в каком регионе они находятся, пишет «РГ» со ссылкой на УМВД России по ЯНАО — там были несколько подобных случаев.

Россиянам рекомендуется не вступать в контакт с теми, кто пытается узнать данные их карт по телефону. О подозрительных звонках необходимо немедленно сообщать в банк.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как определить опасный интернет-магазин.