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В полиции рассказали о новом методе обмана в Сети

07:31, 13.07.2019
В полиции рассказали о новом методе обмана в Сети
Фото: pixabay.com

Мошенники в России начали использовать новый метод обмана людей в интернете.

Схема заключается в том, что злоумышленники звонят людям, которые продают что-то в Сети. Под предлогом перевести деньги за товар преступники выманивают номер карты. Затем продавцам звонят «сотрудники банка», которые начинают спрашивать про остальную информацию, в том числе PIN-код.

Как подчеркивают правоохранители, мошенники умело маскируют номера телефонов под банковские. При этом отследить преступников крайне сложно, так как невозможно точно установить, в каком регионе они находятся, пишет «РГ» со ссылкой на УМВД России по ЯНАО — там были несколько подобных случаев.

Россиянам рекомендуется не вступать в контакт с теми, кто пытается узнать данные их карт по телефону. О подозрительных звонках необходимо немедленно сообщать в банк.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как определить опасный интернет-магазин.

Общество
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