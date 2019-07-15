КАМАЗ приостановил основное производство на две недели
С 15 июля ПАО «КАМАЗ» приостановил основное производство из-за корпоративного отпуска.
На предприятии продолжит работать часть персонала, которая будет осуществлять ремонтные и технические работы, а также подразделения, выпускающие продукцию диверсификации, запасные части и ряд другой продукции.
Корпоративный отпуск продлится две недели — до 29 июля, пишет «Интерфакс».
В 2019 году компания намерена выпустить порядка 39 тысяч грузовиков, из которых 33 тысячи машин планируется продать на российском рынке, 6 тысяч — за рубежом.
Напомним, продажи КАМАЗов на вторичном рынке сократились на 5%.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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