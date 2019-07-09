Продажи КАМАЗов на вторичном рынке сократились на 5%

За пять месяцев 2019 года в России рынок подержанных грузовиков просел на 12,3%, до 97 667 экземпляров. Сохранивший лидерство КАМАЗ также показал снижение продаж на 5,2%.

В январе — мае продано 26 678 подержанных грузовиков этой марки, передает «Автостат Инфо».

Перепродажи грузовиков ГАЗ также сократились на 3%, до 11 615 экземпляров. На третьем месте марка МАЗ, также показавшая снижение на 4,4% (8 133шт.).

Наибольшее падение наблюдается у марки ЗИЛ — 31% (4 088 шт.). А вот популярность подержанных грузовиков Hyundai и Scania выросла на 7% и 0,2% соответственно.

Из моделей наиболее популярным стал «КАМАЗ-65115», по нему заключено 4 453 сделки. Далее следуют «КАМАЗ-6520» и Volvo FH.