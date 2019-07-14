В Сети появилось видео с места ДТП в Башкирии, где погибли татарстанские туристы

Фото: скриншот - соцсети

В социальной сети «Вконтакте» опубликована видеозапись с места аварии в Башкирии, в которой погибли туристы из Татарстана.

На кадрах видно, на месте работают экстренные службы. Перевернутый автобус лежит на дороге, вокруг находятся люди.

По последним данным, в аварии погибло пять человек, девять пострадали. Автобус следовал по маршруту Миндигулово — Набережные Челны и перевозил группу туристов, уточнили в ГИБДД по Башкирии.

Напомним, авария случилась сегодня вечером. На территории Башкирии опрокинулся автобус King Long XMQ с туристами из Татарстана. В настоящее время уточняются обстоятельства инцидента.