В саратовском аэропорту самолет выкатился за пределы посадочной полосы

Пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Саратова.

Самолет выполнял рейс Сургут — Саратов. На борту находилось 111 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

Предварительная причина аварийной посадки — отказ гидросистемы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В настоящее время все детали происшествия уточняются.

Напомним, ранее в Норильске Boeing 737 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не смог удержать воздушное судно в пределах полосы, из-за чего лайнер выехал на грунт.