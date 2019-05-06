В Норильске Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Норильска Boeing 737, прибывший из Красноярска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Инцидент произошел в понедельник, 6 мая. Экипаж не смог удержать воздушное судно в пределах полосы, из-за чего лайнер выкатился на грунт, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Предварительно, причиной происшествия стали сложные погодные условия, в том числе сильная метель.

На борту находилось больше 100 человек. Пострадавших нет.

Напомним, ранее Следком назвал основные версии крушения самолета в Шереметьево.