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В Норильске Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

11:48, 06.05.2019
В Норильске Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Фото: pixabay.com

В аэропорту Норильска Boeing 737, прибывший из Красноярска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Инцидент произошел в понедельник, 6 мая. Экипаж не смог удержать воздушное судно в пределах полосы, из-за чего лайнер выкатился на грунт, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Предварительно, причиной происшествия стали сложные погодные условия, в том числе сильная метель.

На борту находилось больше 100 человек. Пострадавших нет.

Напомним, ранее Следком назвал основные версии крушения самолета в Шереметьево.

Происшествия
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