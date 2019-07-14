Министр экономики Татарстана рассказал о рыбоводном комплексе, который посетил Орешкин

Рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш» в конце прошлого года получил льготное лизинговое финансирование в размере 192,7 млн рублей под 6% годовых от «Региональной лизинговой компании». Об этом заявил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

По его словам, на средства закупаются 14 установок замкнутого водоснабжения для рыбоводного хозяйства производства АО «Гипрорыбхоз».

«Оборудование ввозится и устанавливается партиями, финансирование происходит траншами», — подчеркнул Абдулганиев.



В марте этого года «Биосфера-Фиш» также получил льготное финансирование по линии Министерства экономического развития РФ («Программа 1706») в размере 200 млн рублей.

Проект реализуется в Татарстане с августа 2017 года в рамках федеральной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», направленной на сохранение рыбных ресурсов страны. Комплекс запроектирован на разведение 5 миллионов мальков стерляди, 1 миллиона мальков форели и получение 50 тонн осетрины, уточнили в пресс-службе Минэкономики Татарстана.

Напомним, сегодня рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш» посетил министр экономического развития России Максим Орешкин вместе с президентом республики Рустамом Миннихановым. Глава Минэкономразвития высоко оценил работу комплекса. Также он поймал там рыбу.