Татарстан вошел в десятку регионов России с самыми высокими доходами населения

Наиболее высокие доходы населения зафиксированы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Данные приводит «РИА Новости» в рамках собственного исследования.

Для составления рейтинга использовалось соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения субъекта РФ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе по итогам прошлого года. Дополнительно рассматривались показатели доли населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

В результате в Ямало-Ненецком автономном округе доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора, передает агентство.

В пятерку входят Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Татарстан в рейтинге оказался на десятом месте, уступив Сахалинской области, Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Самые плохие показатели выявлены в Тыве, Алтае и Калмыкии.

Напомним, ранее Татарстан и Башкирия попали в десятку популярных у иностранных туристов регионов России.