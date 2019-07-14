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Максим Орешкин доехал до Свияжска

09:45, 14.07.2019
Максим Орешкин доехал до Свияжска
Фото: instagram.com/oreshkin_max

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин добрался до Татарстана и заночевал в ГСК «Свияжские холмы». Сегодня утром он выложил фото с видом на остров-град Свияжск.

«Стартую сегодня от Свияжска. Безумная красота», — написал министр.

Напомним, что глава Минэкономразвития РФ отправился на кроссовере Lada из Москвы в Тольятти. Его маршрут пролегает через Нижний Новгород и Казань. По итогам поездки Орешкин решит, насколько целесообразно строить платную дорогу Москва — Казань.

ОбществоВласть Татарстан
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