Максим Орешкин доехал до Свияжска

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин добрался до Татарстана и заночевал в ГСК «Свияжские холмы». Сегодня утром он выложил фото с видом на остров-град Свияжск.

«Стартую сегодня от Свияжска. Безумная красота», — написал министр.

Напомним, что глава Минэкономразвития РФ отправился на кроссовере Lada из Москвы в Тольятти. Его маршрут пролегает через Нижний Новгород и Казань. По итогам поездки Орешкин решит, насколько целесообразно строить платную дорогу Москва — Казань.