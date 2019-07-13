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Минниханов встретился с Сулейманом Керимовым

18:48, 13.07.2019
Минниханов встретился с Сулейманом Керимовым
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с российским бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Фото с миллиардером он опубликовал в Instagram.

Напомним, что Сулейман Керимов был депутатом Госдумы и членом Совета Федерации от Дагестана. В разное время он владел акциями группы «Нафта Москва», девелоперской группы ПИК, компании «Полюс Золото» и других.

В комментариях подписчики презилента РТ предположили, что Керимов стал покупателем завода «Аммоний» в Менделеевске. Ранее официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова объявляла о появлении инвестора, готового взять на себя развитие предприятия. Однако его имени она не называла.

ОбществоВласть Татарстан
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