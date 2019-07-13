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Врио губернатора Севастополя отправил в отставку правительство города

16:11, 13.07.2019
Врио губернатора Севастополя отправил в отставку правительство города
Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев уволил правительство города. Указ об отставке членов кабмина он подписал 12 июля.

Документ предписывает объявить об отставке правительства в тот же день. При этом чиновники должны исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. На его место временно назначен глава ОНФ Михаил Развозжаев.

ОбществоВласть
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