Врио губернатора Севастополя отправил в отставку правительство города

Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев уволил правительство города. Указ об отставке членов кабмина он подписал 12 июля.

Документ предписывает объявить об отставке правительства в тот же день. При этом чиновники должны исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. На его место временно назначен глава ОНФ Михаил Развозжаев.