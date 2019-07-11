Путин уволил губернатора Севастополя
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
Временно исполняющим обязанности главы города назначен Михаил Развожаев, сообщается на сайте Кремля.
Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 18 сентября 2017 года.
Напомним, что Овсянников ранее вошел в список глав 14 российских регионов, которые с большой вероятностью не смогут переизбраться на новый срок.ОбществоВласть
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