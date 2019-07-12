Десять кандидатов подали заявления об участии в выборах главы Башкирии

Накануне представляющая «Российскую социалистическую партию» Рамиля Саитова подала документы на участие в выборах главы Башкирии. Она стала десятым кандидатом, передавшим бумаги в ЦИК РБ.

«Саитова Рамиля Хамитьяновна представила в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан документы для регистрации кандидатом на должность Главы Республики Башкортостан», — говорится в сообщении республиканского избиркома.

Перед Саитовой о подаче документов объявила идущая на выборы от партии «Зеленые» модель Сания Тимасова. Также бумаги уже принесли врио главы РБ Радий Хабиров («Единая Россия»), депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев, глава республиканского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин и представитель «Справедливой России» Юрий Игнатьев. Кроме них в списке Владимир Кобзев («Российская партия пенсионеров за справедливость»), Владимир Барабаш («Гражданская сила»), Рафис Кадыров («Патриоты России»), Зульфия Гайсина («Яблоко»).