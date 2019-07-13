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Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Вильнюса

04:23, 13.07.2019
Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Вильнюса
Фото: function.mil.ru

Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецких захватчиков.

Новый мультимедийный раздел с уникальными рассекреченными документами из фондов центрального архива военного ведомства размещен на сайте Минобороны РФ. Среди документов представлены журнал боевых действий, приказ верховного главнокомандующего №111 от 13 июля 1944 года, акты, статьи из периодических изданий об ужасах «нового порядка», установленного фашистами в оккупированном городе. Также представлены свидетельства того, как жители целыми семьями встречали бойцов Красной Армии.

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