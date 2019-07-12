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Ким Чен Ын официально объявлен главой КНДР после изменения конституции

23:50, 12.07.2019
Ким Чен Ын официально объявлен главой КНДР после изменения конституции
Фото: flickr.com

Председатель Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын после внесения поправок в конституцию страны впервые официально объявлен главой государства.

В новой конституции к перечню обязанностей Ким Чен Ына добавлено «представлять страну». Ранее эта обязанность была закреплена за председателем президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Чхве Рен Хэ, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Издание подчеркивает, что Ким Чен Ын и раньше обладал всей полнотой власти. Изменения, внесенные в конституцию, только подтверждают ее.

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