Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит жалобы судьи Фирсовой из Казани

С 22 по 25 июля пройдет Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Коллегия рассмотрит две жалобы судьи Ново-Савиновского районного суда Казани Марины Фирсовой.

Фирсова собирается обжаловать отказ региональной ККС пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам более раннее решение ККС — от октября прошлого года, которым Квалифколлегия согласилась на возбуждение против судьи уголовного дела о посредничестве при даче взятки (ч. 2 ст. 291.1 УК). Об этом сообщается на портале «Право».

Кроме того, Фирсова обжалует майское решение ККС о приостановлении ее полномочий. Судью лишили мантии, обнаружив в ее действиях дисциплинарный проступок. Фирсова консультировала адвоката Ольгу Халикову. Судья обжаловала дисциплинарное взыскание, в итоге, его удалось отменить. Но после этого ККС Татарстана решила дать согласие на уголовное преследование Фирсовой.

Напомним, Квалифколлегия судей Татарстана приостановила полномочия судьи Ново-Савиновского суда Казани Марины Фирсовой 15 мая. Ее подозревают в посредничестве дачи взятки 50 тысяч рублей.

