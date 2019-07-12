Начался первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной

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В эфире «России 1» стартовал первый за несколько лет телемост между РФ и Украиной в рамках программы «Надо поговорить».

Предполагается, что в программе примут участие российско-украинские семьи, которые поддерживали общение или хотят возобновить его в прямом эфире.



Напомним, ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста «Надо поговорить» с телеканалом «Россия 1». Причиной стали угрозы физической расправы, которые начали поступать журналистам канала и их родным.

Генпрокуратура Украины расценила телемост NewsOne с «Россией 1» как покушение на госизмену.