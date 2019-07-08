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ВГТРК пригласила участников отмененного телемоста между Россией и Украиной

16:20, 08.07.2019
ВГТРК пригласила участников отмененного телемоста между Россией и Украиной
Фото: скриншот

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) пригласила российских и украинских участников отмененного телемоста «Надо поговорить» в студию телеканала «Россия 1» 12 июля.

В пресс-службе холдинга отметили, что ВГТРК «не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может создать угрозу безопасности журналистов и их семей», пишет «Интерфакс».

Ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста «Надо поговорить» с телеканалом «Россия 1». Причиной этого стали угрозы физической расправы, поступающие журналистам канала и их родным. Телемост должен был состояться 12 июля, с 18.00 до 20.00.

Генеральная прокуратура Украины назвала подготовку телеканалом NewsOne телемоста покушением на государственную измену. Возбуждено уголовное дело.

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