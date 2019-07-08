Новости общества

14:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Украинский канал отменил телемост с Россией из-за угроз журналистам

13:19, 08.07.2019
Украинский канал отменил телемост с Россией из-за угроз журналистам
Фото: pixabay.com

Украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста «Надо поговорить» с телеканалом «Россия-1». Причиной этого стали угрозы физической расправы, поступающие журналистам канала и их родным.

«Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы», — говорится в заявлении NewsOne.

Телемост должен был состояться 12 июля с 18.00 до 20.00.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров