Украинский канал отменил телемост с Россией из-за угроз журналистам

Украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста «Надо поговорить» с телеканалом «Россия-1». Причиной этого стали угрозы физической расправы, поступающие журналистам канала и их родным.

«Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы», — говорится в заявлении NewsOne.

Телемост должен был состояться 12 июля с 18.00 до 20.00.