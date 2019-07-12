Песков оценил идею отказа от уничтожения санкционных продуктов

Предложения по отказу от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля поделился своим мнением с журналистами на фоне высказывания вице-премьера РФ Алексея Гордеева, который выступил против уничтожения изъятых продуктов. Он предложил изымать их и дальше использовать по назначению.

«Как администрировать это — вот в этом вопрос. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях», — цитирует Пескова RT.

При этом он подчеркнул важность того, чтобы санкционные продукты не превратились в поле деятельности для злоупотребления.

Напомним, в России за четыре года уничтожили больше 27 тысяч тонн санкционных продуктов.