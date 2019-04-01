В России с августа 2015 года уничтожили больше 27 тысяч тонн санкционных продуктов

В России с августа 2015 года уничтожили больше 27 тыс. тонн санкционных продуктов.

Всего на 1 апреля было задержано 26,7 тыс. тонн растительной продукции и 1,2 тысячи тонн продуктов животного происхождения. Из них 27,6 тыс. тонн было уничтожено, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Уничтожение санкционных продуктов проводится с 6 августа 2015 года. Само продовольственное эмбарго действует с 7 августа 2014 года.

Ранее в ООН сообщили, что потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны России оказались больше, чем ущерб РФ от санкций ЕС.