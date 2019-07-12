В Башкирии в текущем году реконструируют и построят 12 мостов за 850 млн рублей

В 2019 году на территории Башкирии планируется реконструкция и возведение 12 мостов. Об этом заявил замруководителя по федеральным программам Управления дорожного хозяйства РБ Азамат Таепов.

По его словам, общая протяженность всех объектов составит 582 погонных метра. На эти цели республиканский бюджет выделил 850 млн рублей.

Новые и реконструируемые мосты расположены в Дюртюлинском, Краснокамском, Баймакском, Туймазинском, Белебеевском, Мечетлинском, Иглинском, Уфимском, Бакалинском, Бирском, Мишкинском и Илишевском районах, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о старте строительства нового моста через Белую в Уфе.