Хабиров сообщил о старте строительства нового моста через Белую в Уфе
В Уфе началось строительство нового моста через Белую. Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что после завершения начнется очередной этап работ по реконструкции старого моста.
«Проект затратный и финансово, и с точки зрения времени, но учитывая постоянно растущие транспортные потоки — очень важный для развития Уфы, да и республики в целом», — написал башлык.
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Сегодня дали старт работам на мосту в створе улицы Воровского через Белую в Уфе. Старый мост построили в 1956 году и сейчас он остро нуждается в ремонте. Однако на него приходится больше половины всех автомобилей, выезжающих из города. Закрыть его на реконструкцию просто так было бы преступлением — Уфа встанет в пробках. Поэтому приняли решение — чтобы минимизировать неудобства, проводить работы будем поэтапно. Сегодня начали строить мост-вставку шириной в три полосы между двумя существующими Бельскими мостами. Когда работы завершатся — перейдем к старому арочному мосту. Здесь укрепят опоры и заменят пролетные строения. Новый мост планируем возвести за 31 месяц, еще 30 месяцев по проекту уйдет на ремонт старого моста. Проект затратный и финансово, и с точки зрения времени, но учитывая постоянно растущие транспортные потоки — очень важный для развития Уфы, да и республики в целом.
Он отметил, что сейчас идет строительство моста-вставки, ширина которого составит 3 полосы.
Напомним, что решение строить третий мост было принято еще при предыдущем руководителе республики — Рустэме Хамитове. На строительство сооружения республиканские власти планировали потратить 3,5 млрд рублей.
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