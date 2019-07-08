Хабиров сообщил о старте строительства нового моста через Белую в Уфе

В Уфе началось строительство нового моста через Белую. Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что после завершения начнется очередной этап работ по реконструкции старого моста.

«Проект затратный и финансово, и с точки зрения времени, но учитывая постоянно растущие транспортные потоки — очень важный для развития Уфы, да и республики в целом», — написал башлык.

Он отметил, что сейчас идет строительство моста-вставки, ширина которого составит 3 полосы.

Напомним, что решение строить третий мост было принято еще при предыдущем руководителе республики — Рустэме Хамитове. На строительство сооружения республиканские власти планировали потратить 3,5 млрд рублей.