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Промышленность

Россия начала поставки в Турцию комплексов С-400

13:11, 12.07.2019
Россия начала поставки в Турцию комплексов С-400
Фото: mil.ru

Министерство обороны Турции сообщило о начале поставок систем ПВО С-400 из России.

Первый груз, состоящий из компонентов С-400, доставлен на авиабазу «Мюртед», говорится на сайте ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками российских систем С-400 решен, несмотря на претензии со стороны США, которые грозили санкциями.

Контракт на поставку четырех дивизионов российских ЗРК в Турцию на сумму около $2,5 млрд был подписан в декабре 2017 года.

ПромышленностьОПК
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