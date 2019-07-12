Россия начала поставки в Турцию комплексов С-400

Министерство обороны Турции сообщило о начале поставок систем ПВО С-400 из России.

Первый груз, состоящий из компонентов С-400, доставлен на авиабазу «Мюртед», говорится на сайте ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками российских систем С-400 решен, несмотря на претензии со стороны США, которые грозили санкциями.

Контракт на поставку четырех дивизионов российских ЗРК в Турцию на сумму около $2,5 млрд был подписан в декабре 2017 года.