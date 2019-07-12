Россия начала поставки в Турцию комплексов С-400
Министерство обороны Турции сообщило о начале поставок систем ПВО С-400 из России.
Первый груз, состоящий из компонентов С-400, доставлен на авиабазу «Мюртед», говорится на сайте ведомства.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками российских систем С-400 решен, несмотря на претензии со стороны США, которые грозили санкциями.
Контракт на поставку четырех дивизионов российских ЗРК в Турцию на сумму около $2,5 млрд был подписан в декабре 2017 года.ПромышленностьОПК
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