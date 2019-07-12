В СИЗО Казани гендиректор ОКБ Симонова похудел на 15 кг

Фото: "Реальное время"

На 15 кг за последние 1,5 месяца ареста похудел гендиректор и главный конструктор казанского ОКБ им. Симонова Александр Гомзин. Об этом сам арестованный заявил сегодня в Верховном суде Татарстана, он просил отпустить его под домашний арест, передает журналист «Реального времени».



Верховный суд не стал менять меру пресечения.

Ранее Кировский райсуд Казани оставил за решеткой до 26 сентября обвиняемого в мошенничестве на полмиллиарда рублей Александра Гомзина.

Напомним, в апреле 2018-го Гомзина отправлял под стражу Советский суд Казани. Позже сотрудники Следкома РТ отпустили его под подписку и передали в Нижний Новгород, в следственное подразделение ГСУ Следкома РФ.

В мае 2019-го с топ-менеджера сняли обвинения в злоупотреблениях, нецелевом расходовании средств и мошенничестве на 907 млн рублей, но предъявили новые — по тем же контрактам на разработку тяжелого беспилотника и трем эпизодам мошенничества на 494 млн рублей. По ходатайству следствия Авиастроительный райсуд Казани отправил Гомзина в СИЗО-2.

Вину арестованный не признает.