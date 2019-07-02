Арест гендиректора казанского ОКБ им. Симонова продлили на 3 месяца

Фото: «Реальное время»

Под арестом до 26 сентября оставил Кировский райсуд Казани обвиняемого в мошенничестве на полмиллиарда рублей Александра Гомзина. Защитники гендиректора — главного конструктора ОКБ имени Симонова уже оспорили это решение, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, в апреле 2018-го Гомзина отправлял под стражу Советский суд Казани. Позже сотрудники Следкома РТ отпустили его под подписку и передали в Нижний Новгород, в следственное подразделение ГСУ Следкома РФ.

В мае 2019-го с топ-менеджера сняли обвинения в злоупотреблениях, нецелевом расходовании средств и мошенничестве на 907 млн рублей, но предъявили новые — по тем же контрактам на разработку тяжелого беспилотника и трем эпизодам мошенничества на 494 млн рублей. По ходатайству следствия Авиастроительный райсуд Казани отправил Гомзина в СИЗО-2.

Поскольку этот изолятор находится в Кировском районе, за продлением ареста Гомзину нижегородские следователи обратились в Кировский суд.

Вину арестованный не признает, его адвокат в суде открыто заявлял о попытке рейдерского захвата предприятия и силах, что желают сместить гендиректора.