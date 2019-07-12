Татарстанская СГ «Аско» продала помещения в Башкирии за 16,8 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий татарстанской страховой группы «Аско» сообщило о заключении контрактов по результатам аукциона, распродающего имущество группы. С молотка пошла недвижимость в Стерлитамаке (Башкирия).

Согласно отчету управляющего, два лота были проданы за 7,96 и 8,86 млн рублей. Таким образом, удалось выручить 16,8 млн рублей. Покупателем обоих объектов выступил один предприниматель.

Из документации аукциона следует, что проданы два помещения площадью 2 373 и 2 640 кв. м. Оба они расположены на первом этаже здания по адресу: ул. Гоголя, 122.

Ранее АСВ не смогло оспорить сделки страховой компании с организациями на общую сумму почти в 200 млн рублей.