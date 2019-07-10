Минздрав Нижегородской области может возглавить татарстанец

Экспертная комиссия подвела итоги заочного этапа по отбору кандидатов на пост министра здравоохранения Нижегородской области. Среди 17 человек два представителя Татарстана.

К очному этапу допущены заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Республики Татарстан» Артур Альмухаметов и главный врач ООО «ВИТА» (офтальмологическая клиника «Кузляр», Казань) Станислав Жернаков.

Большинство кандидатов на пост министра — нижегородцы, также есть представители Москвы, Рязани, Башкирии, сообщается на официальном портале правительства Нижегородской области.