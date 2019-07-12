Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

Заявление о досрочном сложении полномочий написал мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов. Его официальный срок должен был завершиться в сентябре.

Выборы нового главы города пройдут в Единый день голосования, 8 сентября.

«Андрей Климов направил в городскую думу Комсомольска-на-Амуре заявление с просьбой досрочно прекратить его полномочия с 17 июля. Дума рассмотрит заявление на очередном заседании, которое как раз состоится 17 июля», — передает «РИА Новости» слова представителя горадминистрации.

По его словам, сейчас в городе идет предвыборная кампания. Закончилось выдвижение кандидатов на должность главы Комсомольска-на-Амуре. Климов не выдвигал свою кандидатуру и участвовать в выборах не будет.

Он уточнил, что на должность мэра претендуют 23 человека — как выдвиженцы от партий, так и самовыдвиженцы.