Вайкуле раскрыла причины конфликта с Игорем Крутым

Известная певица Лайма Вайкуле рассказала, что продюсер Игорь Крутой считает ее «предательницей». Артистка уверена, что причиной послужило создание в Юрмале фестиваля «Лайма Рандеву».

После того как власти Латвии выступили против проведения фестиваля Крутого «Новая волна», в Юрмале стал проходит фестиваль Лаймы Вайкуле.

«Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того как «Новая волна» уехала. Но это несправедливо. Создать фестиваль мне предложили власти Юрмалы. Они меня поддерживают и финансово, и морально, и по-всякому. Естественно, я патриотка Юрмалы, как я могу не делать это», — поделилась певица в интервью Ирине Шихман для YouTube-канала «А поговорить?».

Ранее Лайма Вайкуле отказалась выступать в Крыму, осудив присоединение полуострова к России.