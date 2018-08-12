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Лайма Вайкуле отказалась выступать в Крыму, «какой бы гонорар ни предложили»

00:30, 12.08.2018
Лайма Вайкуле отказалась выступать в Крыму, «какой бы гонорар ни предложили»
Фото: ru.wikipedia.org

Певица Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Об этом она заявила на пресс-конференции перед концертом в Одессе, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — приводит ее слова газета «Думская».

Ранее российский актер Константин Хабенский попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец» в связи с посещением Крыма.

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