Лайма Вайкуле отказалась выступать в Крыму, «какой бы гонорар ни предложили»

Певица Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Об этом она заявила на пресс-конференции перед концертом в Одессе, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — приводит ее слова газета «Думская».

Ранее российский актер Константин Хабенский попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец» в связи с посещением Крыма.

