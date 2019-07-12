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В Казани оцифровывают мелодии, записанные на жестяных пластинках начала XX века — видео

00:59, 12.07.2019
В Казани оцифровывают мелодии, записанные на жестяных пластинках начала XX века — видео
Фото: скриншот видео

В Казани занимаются оцифровкой уникальных мелодий конца XIX и начала XX века, записанных на жестяных пластинках. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Руководитель музыкального лейбла Ильяс Гафаров рассказывает, что планируется издать музыкальный сборник, где рядом с оригиналами известных мелодий будут звучать их современные интерпретации. Предстоит оцифровать еще 300 пластинок. На носителях 100-летней давности записаны народные мотивы и произведения композиторов республики. В начале прошлого века музыкант-самоучка Гилязетдин Сайфуллин самостоятельно «записывал» эти мелодии.

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