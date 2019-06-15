Емельяненко продолжит спортивную карьеру, подписав новый контракт с Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет еще один бой до конца 2019 года.

42-летний Емельяненко подписал новый контракт со спортивной организацией Bellator. Таким образом, боец продолжит карьеру, совершив еще несколько поединков, передает ТАСС.

Напомним, Федор Емельяненко не смог победить Райана Бейдера в финальном поединке Гран-при Bellator, который провели в Лос-Анджелесе в конце января этого года. Американец одержал победу нокаутом в первом раунде.



Ранее сообщалось, что Емельяненко планирует завершить карьеру из-за возраста и травм.